Route d'Occitanie: Roux, trois ans après !

Trois ans après après sa dernière victoire (sur le Circuit de la Sarthe), Anthony Roux a de nouveau levé les bras ce dimanche à Cazouls-lès-Béziers, à l'issue de la 4e et dernière étape de la Route d'Occitanie.

Habitué aux places d'honneur, le coureur de la Groupama-FDJ, âgé de 31 ans, n'a cette fois laissé à personne le soin de le devancer et s'est imposé au sprint devant Alejandro Valverde, vainqueur final de l'épreuve. Dani Navarro (Cofidis) et le Français de la Sky Kenny Elissonde complètent le podium.

Anthony Roux remporte la dernière étape à Cazouls-lès-Béziers!

