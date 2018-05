Retour gagnant pour Vichot

Privé de course depuis un mois et une blessure aux vertèbres contractée à la suite d'une chute sur le Tour de Catalogne, Arthur Vichot a réussi un retour gagnant dimanche en remportant l'étape-reine et le classement général du Tour de l'Ain.

Bien aidé par son coéquipier David Gaudu dans l'ascension du Col de la Faucille, le coureur de la Groupama-FDJ a ainsi décroché le maillot jaune, devant Nicolas Edet (Cofidis) et Rein Taaramäe (Direct Energie).