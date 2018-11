Quand l’UCI légifère sur la hauteur des chaussettes

Intersaison oblige, la fédération internationale de cyclisme (UCI), en pleine effervescence, a décidé de plancher sur ses règlements. Parmi les nouveautés relevées en vue de l’exercice 2019 un point chaussettes pour le moins inattendu…

Ainsi les chaussettes portées en course pas les cyclistes professionnels ne devront-elles pas dépasser une hauteur bien précise, à mi-distance entre la malléole de la cheville et la tête du péroné.

Une mesure qui peut prêter à sourire mais qui se justifie aux yeux de l’UCI par la nécessité de lutter contre le dopage technologique. Certaines formations richement dotées travaillant à l’amélioration constante de leurs équipements afin de gagner de précieuses secondes. Au détriment de l’équité sportive.

