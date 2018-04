Le patron de BMC est décédé

L'équipe BMC est en deuil. Andy Rihs, le patron de la formation américaine, qui compte notamment dans ses rangs l'Australien Richie Porte, est décédé mercredi, à l'âge de 75 ans dans une clinique de Zurich, des suites d'une longue maladie.

Patron de l'équipe Phonak, restée tristement célèbre suite à l'affaire de dopage concernant Floyd Landis, déchu de sa victoire sur le Tour de France 2006, cet entrepreneur suisse avait lancé sa nouvelle équipe en 2007, dont le principal fait d'armes restera la victoire de Cadel Evans sur le Tour de France 2011 et les succès de Greg Van Avermaet sur les classiques, dont Paris-Roubaix l'an dernier.

It is with great sadness that @BMCProTeam announces the death of owner Andy Rihs.



Rest in peace, Andy. You will always ride by our side.



