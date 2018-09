Dennis champion du monde du chrono

Pour la première fois de sa carrière, Rohan Dennis a été sacré mercredi à Innsbruck champion du monde du contre-la-montre.

L'Australien de 28 ans a bouclé les 52,5 km du parcours en 1h03'02''57, devant le tenant du titre néerlandais Tom Dumoulin (+1'21''09) et le champion d'Europe de la spécialité, le Belge Victor Campenaerts (1'21''62), qui ont fini dans la même seconde.

Le Français Benjamin Thomas s'est classé 21e à 4'44'' du vainqueur. Yoann Paillot est 34e à 5'57''.

