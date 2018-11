Cofidis recrute Atapuma

Confrontée au départ de Dani Navarro vers la Katusha, la Cofidis enregistre le renfort pour 2019 du grimpeur colombien Darwin Atapuma (30 ans, UAE-Team Emirates), qui a connu sa meilleure saison en 2016 avec une victoire d'étape sur le Tour de Suisse et une neuvième place sur le Giro.

"Je suis extrêmement fier et heureux de pouvoir accueillir un coureur de cette valeur au sein de notre formation, se réjouit le manager de la formation nordiste, Cédric Vasseur. Avec Darwin, je suis convaincu que nous sommes désormais armés pour briller et gagner sur tous les terrains. C’est le maillon qui nous a manqué ces dernières années. Avec l’expérience acquise au sein d’autres équipes du World Tour, il est capable de se montrer à chaque occasion. Et surtout, nous avons trouvé en lui le coureur susceptible de s’illustrer sur les sommets à plus de 2000 mètres comme ce sera le cas à plusieurs reprises lors de la prochaine Grande Boucle."