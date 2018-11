Bardet: "Giro ou Tour ? Il y a débat"

Romain Bardet envisage de courir le Tour d'Italie, l'an prochain, pour la première fois de sa carrière. Ce qui l'amènerait à revoir à la baisse ses ambitions sur le Tour de France car, de son propre aveu, "le double challenge est compliqué à réaliser".

"Tour et/ou Giro ? Ce n'était pas le cas l'an dernier, mais là, il y a débat car j'arrive dans mes meilleures années et c'est important de faire les bons choix", confie le leader de la formation AG2R-La Mondiale dans un entretien accordé à L'Equipe.

Bardet a bien noté que le parcours du Giro, avec ses 58.5 kilomètres de contre-la-montre, ne lui était pas forcément favorable. Mais "ils (les chronos) ont l'air difficile, donc, c'est un moindre mal pour moi, et puis on sait que le Giro se court différemment du Tour", explique-t-il. Quant au tracé de la Grande Boucle, le 2e de l'édition 2016 et 3e de l'édition 2017 le juge "vraiment alléchant". "On pèse le pour et le contre", conclut-il.