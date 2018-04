Amstel Gold Race: Valgren devant deux anciens vainqueurs

Déjà vainqueur du Circuit Het Nieuwsblad et 4e du Tour des Flandres, Michael Valgren a confirmé sa montée en puissance cette saison en remportant l'Amstel Gold Race ce dimanche. Présent dans le groupe de costaud dans le final, le Danois de 26 ans a attaqué à 1,9 km de l'arrivée, suivi par Roman Kreuziger.

Vainqueur en 2013 de la classique néerlandaise, le Tchèque de l'équipe Mitchelton-Scott a été battu au sprint par le coureur d'Astana. Parti en contre, l'Italien Enrico Gasparotto (Bahraïn-Merida), double vainqueur en 2012 et 2016, complète le podium.

Lauréat de Paris-Roubaix le week-end dernier, le champion du monde Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) prend la 4e place, devant Alejandro Valverde (Movistar), Tim Wellens (Lotto-Soudal) et Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), qui prend la 7e place et tentera de faire mieux la semaine prochaine sur la Flèche wallonne (mercredi) et Liège-Bastogne-Liège (dimanche).