Alaphilippe décroche enfin la victoire !

Julian Alaphilippe est désormais dans la cour des grands. Souvent placé, mais jamais vainqueur ces dernières années sur les classiques ardennaises, le Français de 25 ans a décroché la plus belle victoire de sa carrière ce mercredi en remportant la Flèche wallonne. Forfait l'an dernier, mais deuxième en 2015 et 2016 derrière l'indétrônable Alejandro Valverde, quintuple vainqueur de l'épreuve, le Tricolore a cette fois réussi à devancer l'expérimenté Espagnol.

Habitué à produire son effort dans les derniers hectomètres du terrible Mur de Huy, le coureur de la Movistar a cette fois connu une après-midi mouvementée. La faute à Vincenzo Nibali, qui a dynamité la course à 45 km de l'arrivée dans la côte d'Ereffe. L'Italien est resté longtemps à l'avant, en compagnie notamment du Français Anthony Roux (Groupama-FDJ) rescapé de l'échappée matinale, avant d'être avalé à l'entame de la dernière difficulté.

Parfaitement placé, Julian Alaphilippe a su attendre le bon moment pour produire son effort, revenir sur l'homme de tête, son coéquipier Maximilian Schachmann, et prendre quelques mètres d'avance sur Jelle Vanendert. Privé de coéquipiers au pied du mur, Valverde semblait plus en retrait, mais a tout de même tenté de revenir. Une fois n'est pas coutume, l'Espagnol de 37 ans a néanmoins manqué de punch et dû se contenter de la deuxième place, devant le Belge de la Lotto-Soudal.

A l'avant, le héros du jour n'a même pas pris le temps de lever les bras, incrédule. "C'est ma 3e participation et j'ai été sur le podium à chaque fois (2e en 2015 et 2016, 1er en 2018). Je ne savais même pas que j'avais gagné, je croyais que Nibali était encore devant. Je n'en reviens pas. C'est incroyable", a déclaré sur Eurosport le natif de Saint-Amand-Montrond, qui succède au palmarès de l'épreuve à un certain Laurent Jalabert, dernier Tricolore vainqueur en 1997, et sera considéré comme le grand favori dimanche sur Liège-Bastogne-Liège, même si Alejandro Valverde aura sans doute à cœur de prendre sa revanche.