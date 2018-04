Alaphilippe 4e du World Tour

Julian Alaphilippe n'a pas gagné Liège-Bastogne-Liège dimanche, mais le Français a levé les bras en franchissant la ligne d'arrivée en quatrième position. Il célébrait le succès de son coéquipier et ami Bob Jungels, vainqueur en solitaire de la "Doyenne".

"Je suis très heureux pour lui, a confié Alaphilippe à L'Equipe. On a une équipe très forte, on devait être surreprésentés dans le final. On s'est retrouvé tous les deux, on a réussi à jouer avec nos adversaires, c'était parfait. Bob a attaqué exactement au bon moment, après il fallait avoir la force d'aller au bout. On a imposé notre propre rythme. C'est magnifique."

Vainqueur mercredi dernier de la Flèche Wallonne, après ses deux succès d'étape sur le Tour du Pays Basque, Alaphilippe grimpe à la quatrième place du classement World Tour derrière Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), Alejandro Valverde (Movistar) et son coéquipier Niki Terpstra (Quick Step-Floors).