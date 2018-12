Vainqueur 4-0 à l’aller, sur la pelouse de Melilla, le Real Madrid a fait encore plus fort jeudi après-midi, en seizième de finale retour de la Coupe du Roi.

Avec une formation très remaniée, le club merengue s’est imposé 6-1 contre la formation de Segunda B, le troisième échelon espagnol, grâce à des doublés de Marco Asensio (33e et 35e), Isco (39e et 83e), et des buts de Javier Sanchez (39e) et Vinicius Junior (75e).

L’ancien Parisien et Rennais Yacine Qasmi a sauvé l’honneur pour Melilla, sur un penalty qu’il a lui-même provoqué (81e).