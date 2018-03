Une Coupe de plus pour le PSG

La sentence demeure irrévocable. Face aux autres équipes de Ligue 1, ce qui était plus que jamais le cas sur cette finale de Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain fait ce qu’il veut. S’il a décidé de gagner, le club de la capitale s'exécute. On pourra toujours gloser sur le rôle de l’arbitrage vidéo (décidément trop chronophage) et ce but refusé de manière très litigieuse à Falcao en fin de première période. Mais ça ne change rien à la globalité du match, tout à fait maîtrisé par Paris face à Monaco (3-0).

Kylian Mbappé, s’il n’a pas marqué, a survolé la rencontre. Monaco a donné le change lors des 45 premières minutes, mais n’a plus rien montré au retour des vestiaires. Les Parisiens n’ont pas spécialement eu à forcer leur talent pour remporter leur cinquième Coupe de la Ligue consécutive, leur huitième Coupe nationale de suite en y ajoutant les Coupes de France. C’est aussi la 40e victoire d’affilée en Coupe pour ceux qui redeviendront champions dans quelques semaines, peut-être même quelques jours. Au passage, même s'il était absent sur cette finale, c'est aussi le premier trophée pour Neymar sous le maillot parisien.

Thiago Silva: "Après le Real, c'était difficile"

Edinson Cavani a marqué deux fois, ouvrant le score sur penalty (8e) avant de clôturer la marque en fin de partie (85e). Angel Di Maria avait vite inscrit le deuxième but à la réception d'une passe sublime de Kylian Mbappé (21e), mais Monaco aurait pu revenir à 2-1 si ce but n’avait pas été refusé à Falcao (37e). Rony Lopes a eu d’autres occasions (34e, 57e) et Kevin Trapp a aussi dû sortir un double arrêt (41e). L’ASM a clairement eu le tort de ne pas marquer, au moins une fois, dans son temps fort. Même si l’arbitrage a donc joué son rôle là-dedans… Le PSG s’est aussi procuré d’autres opportunités par Edinson Cavani, encore (35e), ou Draxler (44e) ou Di Maria (45e+3).

Radamel Falcao parle de "honte", un mot sans doute un peu fort au vu de l’écart final. Thiago Silva savoure tranquillement sur Canal+ Sport: "Après l'élimination contre le Real Madrid, c'était difficile de reprendre. Mais tous les joueurs ont apporté une réponse positive, on est contents du match qu'on a fait. C'est un titre important pour le club, et on doit féliciter tout le monde. Quand on joue comme ça, c'est difficile pour tous nos adversaires." "Ce n’est jamais facile", rappelle Trapp. Difficile de ne pas banaliser.