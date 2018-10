Nantes-Halilhodzic: "Un très bon résultat"

En s'imposant (0-3) à Montpellier mardi soir, en 16e de finale de la Coupe de la Ligue, le FC Nantes a signé un troisième succès de rang toutes compétitions confondues. Pour le plus grand plaisir de Vahid Halilhodzic, appelé à remplacer Miguel Cardoso au début du mois.

"Il ne faut pas s'arrêter là. J'ai dit aux joueurs que la Coupe de la Ligue c'est une aventure pour un groupe qui a de la motivation et de l'ambition. Après 4 matches, on peut jouer la finale, explique le coach des Canaris sur le site officiel du club. On fait un très bon résultat contre une équipe dont on se méfiait parce qu'elle est troisième au classement de Ligue 1. C'est bien qu'on enchaîne par une troisième victoire".