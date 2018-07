Le tirage des deux premiers tours

Il n'y aura pas de grosse affiche lors du premier tour de la Coupe de la Ligue, qui aura lieu le mardi 14 août et dont le tirage au sort s'est déroulé vendredi.

On notera le déplacement de Lens à Tours, ou le match entre Auxerre et le Gazélec Ajaccio. Metz accueillera Grenoble, Lorient se rendra à Quevilly-Rouen, le petit nouveau Béziers se déplacera à Orléans. Au deuxième tour, Lens et Metz pourraient se retrouver.

Le tirage (avec le deuxième tour): Paris FC ou AC Ajaccio - Valenciennes ou Lorient ; Tours ou Lens - Metz ou Grenoble ; Le Havre ou Bourg-en-Bresse - Sochaux ou Brest ; Nancy ou Red Star - Orléans ou Béziers ; Auxerre ou GFC Ajaccio - Châteauroux ou Niort ; Quevilly-Rouen ou Troyes - Laval ou Clermont.