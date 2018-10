ASSE: Mauvaises nouvelles pour Gasset

Opposée à Nîmes ce mercredi à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de Ligue, l’AS Saint-Etienne devra composer avec un effectif privé de plusieurs éléments. La faute aux nombreuses blessures qui handicapent les Stéphanois depuis plusieurs semaines.

Présent en conférence de presse, Jean-Louis Gasset n’a pas manqué de récapituler les nombreux absents. "Au niveau du groupe, on sera privés de Gabriel Silva, qui travaille toujours pour être prêt, de Beric, qui souffre d'une petite entorse, de Debuchy, de Khazri et de Perrin qui vont aussi rester à Saint-Etienne. On récupère tout de même Romain Hamouma. On va essayer de bien maîtriser les deux matches de cette semaine et gérer au mieux l'effectif pour les gagner. Attention, on ne fait pas l'impasse. Les coupes sont importantes ici. On va essayer de gérer au mieux l'effectif pour gagner les deux matches", a ainsi déclaré le coach stéphanois face aux médias.