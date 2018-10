A Nîmes, un report qui va faire causer...

Parmi les 4 départements du Sud-Est (avec les Bouches-du-Rhône, la Lozère et le Var) placés en vigilance orange par Météo France depuis mardi après-midi en raison du nouvel épisode pluvieux très violent attendu sur le Languedoc et sur la Côte d'Azur, le Gard subit de très fortes précipitations qui ont entraîné ce mercredi le report de l'une des affiches des seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue : on ne jouera pas Nîmes-ASSE ce 31 octobre en raison de l'état de la pelouse des Costières, gorgée d'eau, rapportait dans un premier temps Canal+ Sport, le diffuseur, et ce malgré les précautions prises par les dirigeants nîmois qui, en prévision des conditions climatiques annoncées, avaient pourtant pris le soin de bâcher la veille entièrement la surface de jeu.

Un communiqué de la Ligue de football professionnel (LFP) va entériner ce report : "La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre. (*)" Sans doute un peu vite, puisqu’à deux heures du coup d’envoi (21h05), la pluie a cessé. Et de l’avis de Jean-Louis Gasset, le coach stéphanois, qui en a vu d’autres, et même de l’arbitre, on aurait visiblement pu jouer ce match… Sauf que la LFP avait déjà tranché. "C’est un vrai crève-coeur", a d’ailleurs commenté Mikael Lesage, le directeur de jeu de cette rencontre.

A la question posée quelques minutes plus tôt, au plus fort des chutes de pluie, sur le compte Twitter des Verts : "Comment ce match peut-il avoir lieu ?" Les Nîmois, qui gardent le sens de l'humour, avaient proposé une solution de repli alors plus adaptée aux circonstances : "Veuillez noter qu'en accord avec l'ASSE, le match de ce soir sera finalement une partie de water-polo en 4 périodes de 8 minutes chacune." Un adversaire stéphanois qui a également fini par préférer en rire. Quoique...

(*) On évoque déjà la fin du mois prochain et une date autour du mardi 27 novembre.