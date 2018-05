Stéphane Masala, l'entraîneur des Herbiers, ne veut pas que son équipe se présente en victime expiatoire mardi au Stade de France, en finale de Coupe de France contre le PSG. "On s’autorise à aller les chercher, assure le coach en conférence de presse. On verra si la montagne est trop grande. Même si on prend une valise, on rentrera avec aux Herbiers, on ne sera pas ridicules."