Coupe de France : Sans trembler, Paris reprend une Coupe

Unai Emery va donc quitter le Paris Saint-Germain avec un septième trophée en poche. Vainqueur des trois dernières Coupes de France, le club de la capitale n’a pas tremblé, mardi au Stade de France, face aux Herbiers. Les Parisiens ont pris leurs adversaires de National au sérieux pour l’emporter par deux buts d’écart (2-0).

Du côté des Herbiers, le public a répondu présent avec une belle ambiance au Stade de France, mais les joueurs de Stéphane Masala ont aussi fait honneur à La Vendée. Malgré une première frappe du capitaine Sébastien Flochon, détournée en corner (2e), les Parisiens s’installent rapidement dans le camp adverse. Sous les yeux de... Neymar, présent en tribunes et descendu un temps sur le banc, Angel Di Maria (5e), Kylian Mbappé (9e) et Giovani Lo Celso (21e) trouvent successivement le même poteau gauche. Les Herbretais semblent avoir la chance avec eux, mais finissent par s’incliner une première fois sur un bel enchaînement du milieu argentin, qui repique dans l’axe à l’entrée de la surface et déclenche une frappe enroulée qui termine dans le petit filet (1-0, 26e).

Pichot retarde l'échéance

Pas suffisant pour décourager Les Herbiers qui restent organisés et atteignent le repos sur ce score. déjà un exploit. De retour des vestiaires, Kylian Mbappé croit doubler la mise à la suite d’un cafouillage sur un corner, mais son but est refusé par M. Lesage, qui a fait appel à la vidéo pour déceler une main de Marquinhos (53e). Le gardien Matthieu Pichot retarde l’échéance avec plusieurs arrêts, notamment face à Cavani (50e, 55e et 57e), avant de faucher El Matador en pleine surface. Le buteur uruguayen se fait justice lui-même (2-0, 74e). Pour son 170e but sous le maillot parisien.

Les Vendéens poussent en fin de match pour tenter de marquer ce but tant attendu, mais ne parviennent pas à surprendre une équipe parisienne, remaniée par Unai Emery avec les sorties de Thiago Motta, Dani Alves, touché au genou, et Kylian Mbappé, un peu boudeur. Mais le jeune attaquant de 19 ans retrouve le sourire en fin de match au moment de célébrer son quatrième trophée de la saison. Du côté des Herbiers, le rêve est fini, mais le club vendéen a fait honneur à son incroyable parcours et pouvait communier comme il se doit avec ses supporters.