Tsonga comme Leconte ?

Redescendu à la 256e place mondiale après une saison gâchée par les blessures, Jo-Wilfried Tsonga peut-il refaire le coup d’Henri Leconte, tombeur de Pete Sampras en finale de la Coupe Davis 1991 alors qu’il pointait au-delà du 150e rang, et disputer celle face aux Croates ?

"Je ne sais pas, je n'étais pas né... Je rigole ! Henri, c'était autre chose quand même. Lui, pour le coup, il me semble qu'il n'était pas revenu, je ne sais plus. Il n'était pas revenu du tout ? Il avait fait un tournoi et revenait d'une hernie discale. C'est encore autre chose. C'est fort ce qu'il avait fait ! C'est fort !", a répondu le Manceau mardi à Bercy, après sa défaite contre Milos Raonic au premier tour du Masters 1 000 parisien (6-7 [4], 7-6 [5], 7-6 [5]).