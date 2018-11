Noah mise sur Tsonga et Chardy

Pas de surprise, ou (pour le moment) d'appelé de dernière minute. Au lendemain du forfait du Richard Gasquet, Yannick Noah a communiqué la sélection officielle pour la finale de la Coupe Davis entre la France et la Croatie, qui débutera dans 10 jours à Lille (23-25 novembre). On y retrouve les cinq autres joueurs, qui figuraient dans la présélection, à savoir Lucas Pouille, Jo-Wilfried Tsonga, Jérémy Chardy, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

En cas de nouveau pépin, Noah a annoncé ce mardi que Benoît Paire (pour le simple) et Julien Benneteau (en double) pourraient arriver en renfort. Mais pas Gilles Simon. Privé du n°1 français au classement ATP (Gasquet, 26e), et alors que les ponts semblent définitivement coupés avec le n°2 (Gaël Monfils, 29e), le capitaine se passe sciemment de son n°3, 30e joueur mondial, et en bonne forme en cette fin de saison. Pour au moins deux raisons. "Gilles a une façon de travailler qui est assez loin de la mienne, a justifié Noah. On s'en est expliqué tranquillement. Je pense aussi que Gilles est un bien meilleur joueur sur une surface rapide que sur la terre battue. Il a de bonnes statistiques contres les Croates (Simon mène 6-1 contre Cilic et 2-0 contre Coric), mais pas en Coupe Davis et pas trop sur terre battue. Sachant ça, j'ai fait mon choix."

On y voit désormais plus clair sur l'équipe que Noah devrait aligner face aux Croates. A moins d'une grosse surprise, la paire Mahut-Herbert sera maintenue en double. Lucas Pouille, lui, est partant quasi certain et devrait affronter le vendredi le n°2 croate Borna Coric (12e mondial), avant un duel avec Marin Cilic (7e) le dimanche. L'autre place devrait se jouer entre l'habituel taulier des Bleus, Jo-Wilfried Tsonga, qui sort d'une saison pratiquement blanche, et le nettement moins expérimenté Jérémy Chardy, dont la terre battue indoor est "sa meilleure surface". Il y a donc de fortes chances que Noah tente le pari Tsonga, 11 matches au compteur en 2018, et qui s'imagine bien faire une "Henri Leconte", en référence à la finale 1991 où "Riton", à peine remis d'une blessure au dos, avait été le héros du week-end face aux Etats-Unis de Sampras et Agassi.