Noah a choisi ses hommes

Une annonce anticipée

Yannick Noah a l’habitude d’annoncer la liste le mardi qui précède la semaine de la rencontre. Dans le cas présent, cela nous aurait emmenés au 13 novembre, soit un peu tard pour des joueurs qui, tous battus à Bercy au 1er ou 2e tour, avaient envie de savoir s’ils étaient en vacances ou en préparation pour la Coupe Davis. Le capitaine, qui communique peu (voire pas) avec ses hommes pendant la saison, a entendu l’appel de certains. Le stage, que l’on imagine bien en mode commando à la Noah, débutera le 12 novembre à Marcq-en-Barœul.

Tsonga en mode Leconte

Le principal enseignement de cette liste de six joueurs, c’est donc la présence de Jo-Wilfried Tsonga. Le Manceau n’a pratiquement pas joué de la saison, à cause des blessures, mais il s’était déclaré bon pour le service, à condition qu’on lui indique qu’on comptait bien sur lui (ce que vient de faire Noah), afin qu’il se prépare en conséquence. Tsonga peut s’inspirer de l’exemple d’Henri Leconte, qui avait repris la compétition après une hernie discale pour la finale 1991, dont il avait été l’un des héros, face aux Etats-Unis de Sampras et Agassi. L'ex-numéro un français, lui, a repris depuis quelques semaines (Anvers, Vienne, Bercy). Il a peu gagné, mais le niveau de jeu semble là, et l’envie aussi. Et l’équipe de France, avant de défier les (très) solides Cilic et Coric, pouvait difficilement se passer de son leadership et de son expérience.

Avec Pouille, Gasquet… et Chardy

La sélection dégage une tendance assez claire, avec une paire de double établie (Mahut-Herbert, qui ne rejoindront le groupe qu’après le Masters), et quatre joueurs de simple, dont deux qui peuvent très bien être utilisés en double en cas de besoin (Tsonga, Gasquet). A moins d’une surprise, ou d'une intuition de Noah, comme pour la finale de l’an passé, le double est connu, et les trois places en simple se joueront entre Tsonga, Gasquet et Pouille. Le Nordiste est bien dans la liste, récompensé pour sa régularité en Bleu ces dernières saisons avec Noah, plus que pour ses résultats sur le circuit cette saison. Quant à Jérémy Chardy, il a le profil du sixième homme, qui sera écarté avant le tirage au sort, si rien n’arrive au cinq autres.

Monfils-Simon, c’est non

Six noms dans la pré-sélection, et beaucoup d’absents. Dont deux des joueurs français les plus en forme, Gilles Simon et Gaël Monfils, ce qui n’a rien non plus d’une surprise. Simon a confié qu’il se sentait à l’écart du groupe, en voilà la confirmation. Quant à Monfils, il n’a joué qu’une seule fois avec Noah… pour la première en Guadeloupe il y a deux ans et demi. Le voir zapper Bercy pour partir en vacances n’a pas incité le capitaine à faire appel à lui, même si les rapports entre les deux hommes restent toujours un mystère. Parmi les autres absents, on peut citer Adrian Mannarino ou Benoît Paire, pourtant vainqueur de son match en demi-finale pour sa première sélection, mais à qui Chardy a été préféré pour compléter l’équipe. Enfin, la retraite définitive se profile pour Julien Benneteau, qui n’aura sans doute pas l’opportunité d’effacer le mauvais souvenir de la finale 2017.