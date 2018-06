Mauresmo à la tête des Bleus

C'est historique ! Et quand c'est historique, Amélie Mauresmo n'est souvent pas très loin. Après avoir joué les pionnières en s'occupant de l'un des meilleurs joueurs de la planète, Andy Murray, entre 2014 et 2016, l'ancienne n°1 mondiale va devenir la première femme à endosser le rôle de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. Mauresmo a été officiellement nommée ce samedi à la tête des Bleus, où elle succédera dès l'an prochain à Yannick Noah.

Mauresmo a donc été préférée à Michaël Llodra et Fabrice Santoro, les deux autres candidats pour le poste. Si les joueurs n'avaient pas réussi à se mettre d'accord pour choisir leur capitaine, c'est donc la DTN et la FFT qui ont tranché en faveur de la joueuse française la plus titrée depuis le début de l'ère Open. Une décision logique, attendue, tant Mauresmo a déjà prouvé qu'elle avait le profil, elle qui a dirigé l'équipe de France de Fed Cup jusqu'à la finale 2016, à l'issue de laquelle elle avait souhaité prendre du recul pour mettre au monde son deuxième enfant.

Mauresmo, en revanche, n'aura pas la double casquette, comme Yannick Noah, puisque c'est Julien Benneteau qui prendra en charge l'équipe de France de Fed Cup. Le Bressan, futur retraité, était l'autre candidat pour les Bleues, et il sait donc déjà comment débutera sa reconversion. Benneteau et Mauresmo se sont engagés pour deux saisons, avec également en tête les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Pour Mauresmo, l'aventure pourrait ne débuter qu'en novembre 2019. Si la réforme de la Coupe Davis est adoptée, les Bleus, qui vont disputer les demi-finales de l'édition 2018 (en septembre à Lille contre l'Espagne, avec Noah en tant que capitaine), seront directement qualifiés pour la phase finale de la compétition qui aura lieu en fin de saison.