La Croatie n'est plus qu'à une victoire des demi-finales de la Coupe Davis. La paire Ivan Dodig-Nikola Mektic, victorieuse du duo kazakh Khabibulin-Nedovjecov en quatre manches (6-7, 6-4, 6-4, 6-2), a ainsi permis aux Croates de mener 2-1 dans cette affiche des quarts de finale. Pour rappel, la France mène 2-1 contre l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont à égalité (1-1) et les Etats-Unis ont déjà fait le break contre la Belgique (2-0).