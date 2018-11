Gasquet renonce à la finale

Eliminé prématurément du Masters 1000 de Paris-Bercy, il y a deux semaines, Richard Gasquet avait confié son besoin de repos pour être à 100% à Villeneuve d’Ascq, théâtre de la finale de la Coupe Davis du 23 au 25 novembre. "Pas au top" et gêné par quelques "petits trucs pas trop sérieux", l’intéressé couvait pourtant alors une vraie blessure handicapante. Une pubalgie qui le contraint ce lundi à déclarer forfait pour le France-Croatie à venir.

Le Biterrois a annoncé la mauvaise nouvelle lui-même via son compte Twitter, en ce premier jour de stage de préparation tricolore dans le Nord. "Extrêmement déçu de devoir annoncer mon forfait pour la finale. À fond avec mes coéquipiers pour aller chercher une nouvelle victoire", publie-t-il.

Extrêmement déçu de devoir annoncer mon forfait pour la finale. À fond avec mes coéquipiers pour aller chercher une nouvelle victoire pic.twitter.com/1ffQcJ0V5p — Richard Gasquet (@richardgasquet1) 12 novembre 2018

Pour l’heure, seuls trois éléments sont au rendez-vous de ce rassemblement: Lucas Pouille, Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga. Autant d’options à disposition du capitaine pour les simples. Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, eux, participent au Masters de Londres et feront assurément la paire en double. Reste à savoir si la Fédération française de tennis fera appel à un sixième homme pour pallier le forfait du n°1 Français.