Comme attendu, Lucas Pouille et Jérémy Chardy évolueront en simple en Italie à partir de vendredi pour le compte des quarts de finale de la Coupe Davis, alors que la paire Nicolas Mahut-Pierre-Hugues Herbert jouera le double et qu’Adrian Mannarino sera lui remplaçant.

A Gênes, Pouille débutera contre Andreas Seppi, avant l’affrontement entre Chardy et Fabio Fognini. Le double verra la paire française défier, a priori, le duo Bolelli-Lorenzi.

Andreas Seppi and @la_pouille will kick-off the #DavisCup quarterfinal between Italy and France in Genoa tomorrow.



Then it's @fabiofogna against @jimchardy in Friday's second rubber.



Stay tuned for a corker. #ITAFRA pic.twitter.com/8oZEIXW6NH