Avantage France

- L'équipe de France a gagné 10 de ses 11 dernières rencontres de Coupe Davis disputées à domicile. Le seul accroc de cette série remonte à la finale 2014, perdue à Villeneuve-d'Ascq face à la Suisse.

- Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ont disputé ensemble six doubles dans leur carrière de Coupe Davis, et leur ratio est très bon puisqu'ils se sont imposés à cinq reprises. Dont deux cette saison, face aux Pays-Bas et en Italie (Julien Benneteau avait remplacé Herbert, blessé, en demies contre l'Espagne).

- Le ratio est exactement le même pour Jeremy Chardy sur tous ses simples en Coupe Davis, à savoir cinq victoires en six matches. C'est lui qui offre le meilleur pourcentage par rapport à Jo-Wilfried Tsonga et Lucas Pouille (voir plus bas).

- Impossible de ne pas la rappeler: la dernière fois qu'il y a eu une finale de Coupe du monde entre la France et la Croatie, elle a tourné à l'avantage des Bleus, en football le 15 juillet à Moscou (4-2).

Avantage Croatie

- Les quatre finales de l'équipe de France sur terre battue se sont soldées par des défaites, en 1982 (Etats-Unis), 1999 (Australie), 2002 (Russie) et 2014 (Suisse). A chaque fois, c'était en France.

- Les sept dernières sorties de la Croatie sur terre battue ont été victorieuses. La dernière défaite de l'équipe croate sur cette surface date de septembre 2013, face à la Grande-Bretagne (en barrages).

- Lors de la victoire des Croates contre les Bleus en demi-finales de l'édition 2016, Marin Cilic avait été impérial en remportant ses trois matches (dont deux en simple contre Pouille et Richard Gasquet). Par ailleurs, Borna Coric affiche d'excellents chiffres face aux Français sur terre battue. Sur les neuf derniers affrontements de ce type, il n'a perdu qu'une seule fois.

- Tsonga a perdu les trois rencontres de sa carrière sur terre battue face à un Croate. C'est notamment arrivé contre Cilic en 2015, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (6-3, 7-6).

L'unique confrontation en France

Premier tour 2004: Victoire de la France (4-1)

Arnaud Clément bat Mario Ancic (6-4, 6-3, 6-3)

Ivan Ljubicic bat Thierry Ascione (7-5, 6-4, 6-4)

Nicolas Escudé et Michaël Llodra battent Mario Ancic et Ivo Karlovic (6-1, 7-6, 6-3)

Arnaud Clément bat Ivan Ljubicic (6-2, 3-6, 7-6, 6-4)

Nicolas Escudé bat Ivo Karlovic (7-6, 6-2)



