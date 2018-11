Cette menace qui plane sur la Coupe Davis

Une pierre de plus dans le jardin de l'ITF, de la société Kosmos de Gerard Piqué, et de tous les défenseurs de la "nouvelle" Coupe Davis ? Novak Djokovic, le n°1 mondial, aurait envoyé un mail à tous ses confrères du circuit ATP pour leur dire d'ignorer le règlement qui leur impose de participer à la Coupe Davis afin de pouvoir prendre part aux Jeux Olympiques. C'est ce que révèle l'entraîneur du Britannique Kyle Edmund, Fredrik Rosengren.

"Kyle a reçu un mail de la part de Djokovic la semaine dernière, a confié le coach suédois au Source Podcast. L'ITF a un règlement qui fait que les joueurs doivent disputer deux rencontres de Coupe Davis l'année des Jeux afin de pouvoir participer au tournoi olympique. Djokovic veut que les joueurs boycottent cette règle. Après, ce sera juste une question d'argent."

Je n'ai pas entendu un seul joueur dire qu'il était content du nouveau format

En d'autres termes, le Serbe, qui estime qu'il ne devrait y avoir qu'une seule grande compétition par équipes, et qui n'a pas caché sa préférence pour l'ATP Cup (qui aura lieu en janvier 2020), ne veut pas que les joueurs se sentent obligés de participer à la Coupe Davis pour avoir le droit d'aller aux Jeux. Il promet en quelque sorte que les joueurs arriveront à contourner le règlement, ou à le faire changer. Libre à eux, ensuite, de disputer ou non la Coupe Davis. Et comme le résume Rosengren, dans ce cas, le prize-money (20 millions de dollars par an) sera le principal argument restant de l'épreuve de Kosmos.

Il est toutefois possible que ce règlement évolue, en effet. Pour le moment, il prévoit que les joueurs soient obligés de participer à trois rencontres - seulement deux pour les joueurs qui ont disputé 20 rencontres durant leur carrière - de Coupe Davis durant l'Olympiade (2016-2020), dont la dernière rencontre en date avant les Jeux, et au moins une autre en 2019 et 2020. Alors qu'il n'y aura plus que deux rendez-vous par an et plus quatre, ces exigences pourraient changer. D'autant que le président de l'ITF, en s'exprimant au sujet de Roger Federer, avait jeté le flou sur le sujet: "On est en discussions avec Roger et son équipe, et ils sont au courant des choses, avait confié David Haggerty il y a quelques mois. Au sein du règlement, il y a des spécificités pour les anciens vainqueurs de Coupe Davis, de Grand Chelem et des Jeux Olympiques. Que Roger joue ou pas la Coupe Davis, tout sera pris en compte. Il est clair que ce serait génial d'avoir quelqu'un comme Roger aux J.O."

En attendant, le coach de Kyle Edmund se montre très pessimiste à propos du futur de la Coupe Davis. "Je n'ai pas entendu quelqu'un dire quelque chose de positif à ce sujet, explique Rosengren. Je n'ai pas entendu un seul joueur dire qu'il était content du nouveau format de la Coupe Davis. Et ils disent, à l'ITF, que Federer et Djokovic vont la jouer... Ce sont des conneries. Ça n'arrivera jamais. Bonne chance pour avoir ces joueurs."