Martins: "Parfois j'ai plus peur à Paris qu'en Mauritanie !"

Corentin Martins a réussi une prouesse en qualifiant la Mauritanie pour la Coupe d'Afrique des nations. L'ancien entraîneur de Brest a découvert des conditions sportives à développer en arrivant. Les structures se mettent en place et l'ancien international tricolore assure ne pas se sentir en insécurité malgré les recommandations venues de France. "C'est un cliché ! Croyez-moi, parfois j'ai plus peur à Paris qu'en Mauritanie ! Je me déplace en voiture sans soucis", explique-t-il dans les colonnes du Parisien. Une insécurité qui avait tout de même convaincu deux adjoints potentiels de ne pas l'accompagner.