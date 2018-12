Everton: Digne compare Salah à Messi et Neymar

Alors qu'Everton se déplace à Liverpool ce dimanche, à l'occasion d'un bouillant derby de la Mersey (14e journée de Premier League), Lucas Digne en a profité pour évoquer l'un de ses adversaires du jour, Mohamed Salah.

Et pour le latéral gauche des Toffees, il ne fait aucun doute que l’Égyptien fait partie des plus grands : ''Je connais Salah parce que j'ai joué avec lui un an à l'AS Rome. C'est un chic type et un très grand joueur. Je joue au football pour affronter des adversaires de son calibre, des Messi, des Neymar. Si je suis venu en Angleterre, c'est pour me confronter aux meilleurs attaquants, parce que pour moi, la Premier League est le meilleur championnat. Jouer des gros matches, il n'y a pas mieux pour un footballeur.'' Face aux Reds, le Français devrait être servi.