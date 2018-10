Montpellier réussit son entrée en Champions Cup, en battant les Écossais d'Edimbourg (21-15). Henri Immelman a bien lancé son équipe avec un essai dès la 6e minute (7-0), Edimbourg a ensuite réagi grâce à Stuart McInally (7-7, 21e). Le MHR a accéléré avant la pause avec deux essais en quatre minutes, marqués par Benjamin Fall et Gabriel Ngandebe (21-10 à la pause).

Après le repos, Montpellier n'a pu faire que défendre face à des Écossais volontaires mais parfois imprécis, qui ont marqué grâce à Dougie Fife (21-15, 59e) mais qui se sont vus refuser un autre essai en fin à cause d'un écran de Simon Berghan (69e). Le MHR s'est montré très agressif en défense dans le sillage de Louis Picamoles, tout proche de marquer l'essai du bonus à la sirène, mais il y a beaucoup de choses à corriger selon le capitaine héraultais.

"C'est très mitigé, on est content d'avoir gagné mais on a fait preuve d'impatience, beaucoup de fautes techniques et de plaquages ratés. On est loin de faire un bon match mais on gagne, c'est le plus important", a-t-il déclaré sur beIN SPORTS après la rencontre. "Il va falloir travailler pour faire un bon match la semaine prochaine à Newcastle."

Montpellier prend provisoirement la tête de sa poule en attendant le match entre Toulon et Newcastle, dimanche (16h15).