Un sursis réduit en appel pour Toulon

Le sursis assorti au retrait de 5 points en Coupe d'Europe, infligé au Rugby Club Toulonnais en juillet dernier, ne portera plus sur 3 saisons, mais sur une seule, a jugé la commission d'appel indépendante de l'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe, qui a en revanche "débouté en tous points" le club varois, apprend-on dans un communiqué. Qui confirme donc avoir "décidé de modifier les conditions de la décision initiale concernant uniquement le sursis du retrait de points, en réduisant la période de sursis de trois saisons à une seule saison". Parce qu'il porte "la responsabilité globale des actes de son président Mourad Boudjellal" condamné pour des propos tenus en janvier dernier et jugés "discriminatoires et insultants à l'encontre de plusieurs groupes" de l'EPCR, le RCT doit également se résoudre à assumer la totalité des frais de procédure engagés par l'instance dans cette affaire. Pour ses fameuses déclarations sur "le côté mormon de l'EPCR", Mourad Boudjellal avait choisi de ne pas faire appel de la sanction de 75 000 euros d'amende, plus 25 000 euros avec sursis pendant 3 ans.