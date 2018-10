Toulouse: Ntamack et Guitoune associés au centre contre le Leinster

Ernest-Wallon sera le théâtre dimanche (16h15) de la confrontation entre les deux clubs qui totalisent le plus de titres européens : Toulouse reçoit le Leinster, soit 4 Coupes d'Europe de part et d'autre du terrain. Pour l'occasion, Ugo Mola et son staff déplorent de nombreuses absences entre les blessures et les suspensions, mais le Stade compte sur sa jeunesse pour tenter de surprendre la province irlandaise.

A l'image d'une paire de centres où, faute de pouvoir compter sur Max Mermoz, Romain Ntamack sera associé à Sofiane Guitoune, auteur d'un doublé le week-end dernier, à Bath. C'est à Cheslin Kolbe que reviendra une fois encore la mission de faire la différence sur l'aile, alors que 6 changements interviennent d'une semaine à l'autre avec également la titularisation de Selevasio Tolofua, qui aura la lourde tâche de suppléer Jerome Kaino en n°8. A noter qu'Antoine Dupont et Yoann Huget débuteront au coup d'envoi sur le banc des remplaçants.