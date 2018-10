Toulouse: Appel de la suspension de Kaino

Le Stade Toulousain, vainqueur à Bath pour son retour en Champions Cup, ne pourra pas compter sur sa star néo-zélandaise Jerome Kaino à l'occasion de la première sortie européenne de la saison dimanche, à Ernest-Wallon (16h15), où est attendu l'autre quadruple champion d'Europe, le Leinster. Suspendu pour une durée de 5 semaines suite à une charge à l'épaule, jugée illicite sur le Gallois Jamie Roberts, le All Black est en l'état écarté des terrains jusqu'au 3 décembre prochain.

Une décision que "conteste avec véhémence" le club de la Ville rose, qui annonce vendredi dans un communiqué son intention de faire appel de cette décision, qui "ne repose sur aucun (élément) observable clair et évident d'un acte de jeu déloyal" et "porte sur des ressentis et non sur des faits avérés", assure le Stade. Concernant la suspension de 4 semaines du pilier Lucas Pointud, mis en cause pour un coup de tête, mais disculpé par sa victime Nathan Catt, une réflexion est en cours sur l'opportunité d'un autre appel, "car les motifs d'accusation évoqués paraissent contestables".