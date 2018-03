Toulon: Guirado et Trinh-Duc titulaires au Munster

Si l'optimisme n'avait fait que grandir ces dernières heures, l'incertitude est désormais bien levée: Guilhem Guirado, soucieux d'évoluer à 100 % de ses moyens, après sa blessure au genou droit en fin de Tournoi avec les Bleus, a de toute évidence rassuré son staff puisque le talonneur sera titulaire dans le quinze de départ du Rugby Club Toulonnais qui va défier la province irlandaise du Munster ce samedi, dans son antre de Thomond Park (16h15), en quarts de finale de la Champions Cup. Un choix fort également à signaler avec la préférence accordée par Fabien Galthié et ses adjoints à François Trinh-Duc, préféré à Anthony Belleau, au poste d'ouvreur de l'équipe varoise. Au centre de l'attaque toulonnaise, c'est Ma'a Nonu, plutôt que Malakai Fekitoa, qui fera la paire avec son capitaine Mathieu Bastareaud.

Le XV toulonnais : Ashton - Tuisova, Bastareaud (Cap.), Nonu, Radradra - (o) Trinh-Duc, (m) Escande - Isa, Vermeulen, R. Lakafia - Attwood, J. Kruger - M. van der Merwe, Guirado, Fresia.

Remplaçants : Etrillard, Chiocci, Setiano, R. Taofifenua, Belleau, Fekitoa, Mathewson, Manoa.

Your Munster team that will take on the might of Toulon at Thomond tomorrow. #MUNvRCT #SUAF



Full team details | https://t.co/FwQxRi6y5e pic.twitter.com/JatER6ju3C