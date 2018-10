Toulon, de pire en pire

Toulon aurait dû plier l'affaire en 19 secondes ! C'est le temps qu'il a fallu à Romain Taofifenua pour planter le premier essai du match à Newcastle, en visite à Mayol ce dimanche pour la première journée de Champions Cup. Au lieu de ça, le RCT est retombé dans ses travers, incapable de capitaliser sur cette bonne entame pour en finir avec un début de saison raté en Top 14. A la sortie, les Falcons, derniers de Premiership, quittent la rade avec la victoire (25-26), laissant les Varois en plein marasme.

Approximations, erreurs grossières, fautes à répétition... Toulon a longtemps affiché son pire visage. Des Varois à réaction, qui ont eu besoin d'être menés, d'être piqués, en infériorité, pour réagir et engager un peu d'intensité. Kyle Cooper a aplati pour les Falcons (20e) mais c'est surtout Joel Hodgson qui a dicté la loi avec un jeu au pied précis et efficace. Le RCT est revenu dans la course avant la pause via un essai en force de Raphaël Lakafia (15-16, 37e). C'est ensuite Guilhem Guirado (56e) qui a répondu à un essai de pénalité anglais (51e). François Trinh-Duc a même donné l'avantage aux Rouge et Noir (25-23, 63e). Mais Hodgson a eu le dernier mot (25-26, 71e). Toulon, qui a pris trois cartons jaunes durant la rencontre à cause d'une indiscipline chronique, a eu plusieurs opportunités pour repasser devant mais les a toutes gâchées.

"A ce niveau là, on ne peut pas se permettre d'être aussi indiscipliné, pestait Lakafia au micro de beIN SPORTS. Jouer 30 minutes à 14, ce n'est pas possible ! On ne peut pas rivaliser, ça c’est clair. On fait une bonne entame et on n'arrive pas à tuer le match..." Patrice Collazo ne trouve toujours pas la bonne recette depuis son arrivée, et il y a franchement de quoi s'inquiéter pour le XV de la Rade. En Champions Cup comme en championnat, c'est bien mal embarqué.