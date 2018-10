LOU-Mignoni: "Difficile, mais ça va m'aider..."

Le LOU Rugby, après une première apparition en phase finale du Top 14, découvre à compter de ce week-end la Champions Cup. Une évolution décisive aux yeux de son manager Pierre Mignoni. "L’équipe va découvrir ce niveau, cette intensité, cette exigence de la compétition, explique sur le site de l'EPCR l’entraîneur lyonnais, qui sait tout le bénéfice qu’il peut tirer de cette nouvelle expérience. Ça va être difficile, mais ça va m’aider à construire avec ce club."

Dimanche, au Matmut Stadium de Gerland (14h), pour recevoir les Blues de Cardiff, Mignoni et son staff ont choisi de procéder à 6 changements par rapport aux vainqueurs du Racing 92 à l'Arena avec notamment les titularisations des internationaux français Noa Nakaitaci et Alexandre Menini, mais aussi Rudi Wulf, Patrick Sobela, Hendrik Roodt et Mickael Ivaldi. Très limité par les blessures à la charnière, le staff lyonnais reconduit la paire Beauxis-Doussain.

Le XV lyonnais : Ngatai - Arnold, Wulf, Regard, Nakaitaci - (o) Beauxis, (m) Doussain - Sobela, Goujon, Puricelli (Cap.) - Roodt, Lambey - Gomez-Kodela, Ivaldi, Menini.

Remplaçants : Maurouard, Chaume, Ric, Carizza, Fearns, Cretin, Delord, Barassi.

TEAM NEWS | Here is the Cardiff Blues side to take on Lyon, as Wales' Capital Region returns to @ChampionsCup rugby! pic.twitter.com/3BxESIfehX