Les finales 2020 au Vélodrome de Marseille ?

Selon une information de L'Equipe, l'EPCR, l'organisateur des Coupes d'Europe de rugby, qui s'apprête à désigner la ville et l'enceinte qui accueilleront les finales 2020 de Champions Cup et de Challenge Cup, pourrait miser sur Marseille et son stade Vélodrome, l'antre de l'OM. Un autre temple du football succéderait ainsi à St James Park ; Newcastle, dont le stade de Premier League, mettra le rugby européen à l'honneur les vendredi 10 et samedi 11 mai 2019. Au terme d'une saison européenne qui aura débuté le 12 octobre prochain.