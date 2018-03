La Rochelle: Ni Vito ni Doumayrou face aux Scarlets !

Son retour était fortement espéré, même pressenti, pour ce premier match à élimination directe de la saison, mais Victor Vito, le baromètre du Stade Rochelais, n'apparaît pas sur la feuille de match du premier quart de finale de Champions Cup dans l'histoire des Maritimes. Pour ce choc au pays de Galles, face aux Scarlets, vendredi (18h30), ce sont 4 changements qui interviennent dans le quinze de départ rochelais par rapport à l'équipe qui avait débuté face à l'UBB (31-20).

Le premier voit en revanche réapparaître le flanker Levani Botia, touché au tendon d'Achille, mais de retour lundi à l'entraînement, rappelle Sud-Ouest ; le Fidjien succède à un Kevin Gourdon, touché à la crête iliaque et qui débutera sur le banc. Autre coup dur, l'absence de Geoffrey Doumayrou (genou), qui entraîne le repositionnement d'Arthur Retière au centre ; en conséquence, Vincent Rattez glisse à l'aile. Le joker Dominic Barrow inéligible dans la compétition, Marthieu Tanguy revient en deuxième ligne. Enfin, et ce n'est pas neutre, Alexi Balès est préféré en 9 à Tawera Kerr-Barlow, lui aussi remplaçant.

Pour leur premier quart de finale à domicile, sur la pelouse du Parc i Scarlets de Llanelli, l'équipe de Wayne Pivac réintègre en masse les internationaux laissés au repos à l'issue du dernier Tournoi des 6 Nations.

TEAM ANNOUNCEMENT | Here we go then! The team to take on @staderochelais @official_parc tomorrow, KO 17:30. Sing loud and proud!



CYHOEDDI'R TÎM | Dyma'r tîm i wynebu La Rochelle ym Mharc y Scarlets fory! CG 17:30. @championscup #ynypac #inthepack #championscup