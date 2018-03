La Rochelle-Garbajosa: "On est déçu pour les garçons"

Diminués par les absences et les blessures, les Rochelais ont trouvé vendredi l’épilogue de leur première campagne en Champions Cup sur le terrain des Scarlets, vainqueurs (29-17) et premiers qualifiés pour les demi-finales. A un tel niveau, Xavier Garbajosa, l'adjoint de Patrice Collazo, qui fut double Champion d'Europe (2003, 2005) avec le grand Stade Toulousain, ne sait que trop bien que ses joueurs, sans démériter, étaient encore loin du compte.

"Ce sont des matches de très haut niveau. C’était une première pour le groupe. On se rend compte de ce qu’il nous reste à faire comme travail. C’est dommage. On est déçu pour les garçons. Au final, on prend pratiquement trente points. Mais j’ai en mémoire les occasions que nous avons eues en première et en seconde période. On a manqué d’efficacité", a commenté à chaud, au micro de beIN SPORTS, l'ancien joueur du XV de France.