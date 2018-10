Discipline: Le Castrais Vaipulu convoqué

Auteur d'une charge délibérée à l'épaule sur un joueur sans ballon et sanctionné dès la 36e minute de jeu d'un carton rouge, qui n'a pas empêché le CO de dominer Exeter (29-25) le week-end dernier, à Pierre-Fabre, Maama Vaipulu, le n°8 des champions de France, n'échappe évidemment pas à la citation devant une commission de discipline indépendante, qui aura lieu mercredi, à Paris. L'occasion lui sera peut-être donnée de croiser Danny Cipriani, l'ouvreur international anglais de Gloucester, coupable d'un plaquage dangereux sur un adversaire lors de la défaite de son équipe sur le terrain du Munster (36-22) et convoqué à ce titre.

A noter par ailleurs que si Pau est sorti vainqueur du choc franco-français de la journée de Challenge Cup contre le Stade Français (21-15), 2 de ses joueurs sont soupçonnés de jeu déloyal au cours de cette rencontre : Julien Fumat, pour un coup de tête sur Clément Daguin, et Watisoni Votu, suite à un plaquage sur Malietoa Hingano.