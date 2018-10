Qui mieux que Julien Marchand (23 ans), jeune et talentueux talonneur bombardé capitaine cette saison, pour incarner le renouveau du Stade Toulousain que son exploit, il faut bien le dire plutôt inattendu ce dimanche, à Ernest-Wallon, face aux Irlandais du Leinster, défaits d'un point (28-27), replace du même coup sur la carte de l'Europe du rugby !

"On a réussi à jouer relâchés. Ça fait du bien, elle est exceptionnelle cette victoire."

La communion avec le peuple rouge et noir, qu'on n'avait plus vu dans un tel état de fusion depuis des lustres, était à la hauteur de la performance accomplie face aux champions d'Europe en titre, qui restaient sur 10 victoires consécutives ! Marchand, lui, accueillait ce résultat à la hauteur de ce qu'il est: un coup de force majeur ! "C’est quelque chose de très fort qu'on vient de réaliser aujourd’hui (dimanche), on n'a rien lâché jusqu'à la fin, on a montré beaucoup de détermination", a commenté celui qui, auteur de 44 mètres gagnés ballon en main (!), vient d'être appelé en bleu pour les tests de novembre. Au terme d'une semaine forcément exceptionnelle. Même si, forcément, "il faudra prouver encore le weekend prochain, celui d'après et tous les week-ends qui arrivent (le Stade se déplace samedi, à Perpignan). On a réussi à jouer relâchés. Ça fait du bien, elle est exceptionnelle cette victoire." Des étoiles plein les yeux...

Parce que cette victoire est un signal fort non seulement pour une équipe, qui a su se transcender, malgré ses absences, et mène la danse dans sa poule de la mort avec ce carton plein après deux journées (*). Mais aussi pour le rugby français à la veille de la tournée d’automne. Maxime Médard, auteur d’un doublé dimanche, élu homme du match et rappelé lui aussi avec le XV de France, semblait l’indiquer dans l’euphorie de cette victoire et d’un... clapping auquel a cédé le club de la Ville Rose.

"C’est la victoire d'un groupe, lançait-il. Même si c’est moi l'homme du match, c'est une victoire d'équipe. On est allé chercher au fond de nos tripes pour revenir au score et aller chercher cette victoire. Quand les Français ne sont pas favoris, ce n'est pas plus mal !, note-t-il dans un sourire. On se reconstruit petit à petit, la nouvelle génération qui arrive est très bonne. C’est la victoire d'un groupe, les remplaçants on beaucoup apporté. C'est grandiose !"

(*) Avec 8 points, Toulouse devance de 2 longueurs le Leinster, avant le déplacement le 8 décembre prochain sur le terrain des Wasps.