. Le Stade toulousain rencontrera dans la poule 1 le champion en titre Leinster. Les deux clubs ont tous les deux déjà remporté la compétition quatre fois, et seront confrontés aux Wasps et à Bath.

Champions de France, les Castrais se retrouvent eux en compagnie d'Exeter, du Munster ainsi que de Gloucester. Pour sa première dans la compétition, le LOU affrontera les Cardiff Blues, les Glasgow Warriors et Saracens, tandis que Montpellier et Toulon, seuls clubs français dans le même groupe, feront face à Newcastle et à Edimbourg. Le Racing 92 a quant lui hérité d'une poule avec l'Ulster, Leicester et les Scarlets de Llanelli.

La première journée de la compétition aura lieu le week-end du 13 octobre, tandis que la finale se disputera le 11 mai à Newcastle. L'an passé, le Racing 92 s'était incliné en finale face aux Irlandais de Leinster (15-12).