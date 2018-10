Castres s'arrache contre Exeter !

Dire que le Castres Olympique s'est compliqué la tâche, déjà plus que conséquente face aux Chiefs d'Exeter, vainqueurs de leurs six premiers matches de Premiership, est un doux euphémisme à l'heure d'analyser la victoire au forceps du CO sur le club anglais ce samedi, sur la pelouse de Pierre-Fabre (29-25, mi-temps : 19-19).

Les champions de France pouvaient difficilement faire pire que cette entame de match, et même cette première période, marquée par ces 3 essais concédés et signés Santiago Cordero (7e), Matt Kvesic (13e et Gareth Steenson (38e). Mais surtout par ce carton rouge pour Maama Vaipulu, qui laissait son équipe à 14 contre 15 dès la 36e minute de jeu. Tout le mérite des Tarnais était dès lors de ne rien lâcher. Pour rester au contact d'abord grâce à l'essai du jeune Florian Viallelle (16e) et aux coups de pied de Julien Dumora (19e, 31e) puis Yohan Le Bourhis (34e, 50e). Avant qu'un exploit personnel de Steve Mafi ne scelle le score de la rencontre, où la solidarité castraise a permis de conserver le bénéfice de ce succès indispensable, qui maintient l'équipe d'Urios en vie dans la Poule 2 de cette Coupe d'Europe.

Dans l'autre match du groupe, le Munster, après son nul de la 1ère journée, prend la tête grâce à son succès sur Gloucester (36-22) ; le CO est son dauphin à un petit point.