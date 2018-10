Castres: Avec 8 changements à Gloucester

11 éliminations en phase de poules en... 11 participations : c'est le bilan sur lequel reste le Castres Olympique en Coupe d'Europe et il n'inspire évidemment pas à l'optimisme, même pour le club champion de France en titre, qui une fois encore a martelé son intention de jouer à fond sa carte en Champions Cup.

Sauf que le CO reste sur un premier revers à domicile face à Paris en Top 14. Sauf que les Tarnais ouvrent dimanche (14h) leur campagne sur le terrain d'une équipe anglaise de Gloucester en pleine forme avec une 4e place en Premiership et une dernière victoire chez les Wasps (35-21). Sauf enfin que l'équipe de Christophe Urios déplore une avalanche de blessures, qui contraint en partie le manager castrais et son staff à procéder à pas moins de 8 changements par rapport à sa dernière sortie ratée. On retiendra ainsi les titularisations de Florian Vialelle au centre, Taylor Paris à l'aile, Ludovic Radosavljevic à la mêlée, Baptiste Delaporte et Alex Tulou en troisième-ligne, Christophe Samson en deuxième-ligne, Paea Fa'anunu et Tudor Stroe en piliers.

COMPO



Découvrez l'équipe castraise qui affrontera @gloucesterrugby dimanche à 14h00, pour la 1ère journée de @ChampionsCup_FR ! Allez le CO ! ⚪#GRCO #ChampionsCup pic.twitter.com/O3ZdlGa0C8 — Castres Olympique (@CastresRugby) 12 octobre 2018

Le XV castrais : Batlle - Laveau, Ebersohn, Vialelle, Paris - (o) Dumora, (m) Radosavljevic - Delaporte, Tulou, Babillot (Cap.) - Jacquet, Samson - Fa'anunu, Jenneker, Stroe.

Remplaçants : Sauzaret, Falatea, Hounkpatin, Mafi, Caballero, Le Bourhis, D. Smith, Kockott.