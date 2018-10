Boudjellal, 5 ans de plus au RCT, promis !

Qu’elle semble loin aujourd’hui cette passe de trois inédite et toujours unique à ce jour. Ou quand les Toulonnais marchaient comme un seul homme sur le Vieux continent et enchaînaient leurs trois sacres de rang en Coupe d’Europe (2013, 2014, 2015) dans le sillage de l’icône Jonny Wilkinson, épaulé par une poignée de joueurs d’exception. Et sous les ordres d’un Bernard Laporte pas encore devenu le patron de fédération décrié que l’on connaît aujourd’hui. Un âge d’or révolu.

Oui, le RCT, loin de cet état de grâce, est rentré définitivement dans le rang avec ce début de saison pas loin de virer à la catastrophe, puisque le nouveau manager Patrice Collazo emmène après sept journées du Top 14 la pire équipe toulonnaise, pointée douzième du classement, depuis le retour du club varois dans l’élite en 2008 (*). Une situation pour le moins inquiétante à la veille du coup d’envoi d’une nouvelle campagne de Champions Cup ce week-end. Au point que même la réception de Newcastle, lanterne rouge de la Premiership anglaise, ne suffit pas à rassurer les supporters…

"Dans 2 ans, on aura à nouveau 10 ans d'avance"

Et pourtant, Mourad Boudjellal, contre toute attente et après une période de flottement au cours de laquelle le patron a pu sembler perdre la flamme, réaffirme aujourd’hui son investissement dans son club. Plein et entier. L’enthousiasme manifesté dans l’entretien qu’il accorde à L’Equipe ce mercredi apparaît en décalage complet, ou pour le moins anachronique, au regard à la situation actuelle de son équipe. Et inédit avec cette vision à long terme qui tranche avec l’urgence qui a toujours présidé à la stratégie gagnante, mais aujourd'hui éreintée de ses débuts.

"Non seulement, le RCT n'est pas sur le déclin, mais cette période nous fait beaucoup de bien. On avait une baisse d'engouement, parce que la victoire était devenue la normalité ; on sent que les gens ont envie de retrouver la victoire, lance-t-il. C'est vrai qu'on a toujours travaillé dans l'urgence et qu'avant de se projeter, il faut trouver l'entraîneur avec lequel tu vas te projeter. (…) Avec Collazo, on est partis sur un vrai projet, un cycle à la Laporte." Le manager de tous les succès toulonnais était resté en poste durant cinq saisons. Et ça tombe bien, Boudjellal, porté par ce nouvel élan, se dit prêt à assumer un nouveau quinquennat.

"Je me suis engagé à rester cinq ans alors que je ne le pensais pas. L'entrée au capital de M. Lemaître (le septuagénaire a fait fortune dans l’industrie bio-pharmaceutique) comportait une clause : que je m'engage à rester cinq ans, a minima. J'ai un projet sur cinq ans. Je suis de passage... mais un long passage", assure-t-il. "Le message que je veux faire passer est le suivant : à ceux qui nous aiment, ne vous inquiétez pas. À ceux qui ne nous aiment pas, ne vous réjouissez pas. Les choses ne vont pas en rester là. (…) Dans deux ans, on aura à nouveau dix ans d'avance ! Il n'y aura pas d'équivalent en France. Et ne nous enterrez pas trop vite sur le recrutement. Attendez, attendez un peu. The boss is back !" Rien que ça !

------------------------------------------------------------

(*) Le bilan s’établit ainsi avec 9 points pris pour 2 victoires et déjà 5 défaites.