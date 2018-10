Clermont atomisent d'autres Saracens...

Le week-end dernier, c'est La Rochelle qui avait pulvérisé les Russes d'Einsei-STM sur leur pelouse (82-21). Une semaine plus tard et c'est l'ASM Clermont Auvergne qui s'offre un score fleuve à la faveur de la réception à Marcel-Michelin des Saracens... de Timisoara (70-12, mi-temps : 28-7). Avec 10 essais à la clé, dont 2 triplés fidjiens signés Apisai Naqalevu et Setariki Tuicuvu, synonymes de bonus offensif pour les joueurs de Franck Azéma plus que jamais leaders de la Poule 1 de cette Challenge Cup avec 2 succès à 5 points en 2 journées.

"On a le bonus offensif ce qui est important pour la suite de la compétition, même si on a eu beaucoup de déchet en seconde période, il faudra être plus proactif pour corriger ça", a commenté Damien Chouly à l'issue de cette rencontre à sens unique face aux Roumains.

C'est fini au Michelin, les Clermontois s'imposent avec 10 essais face aux Timisoara Saracens #ASMTIM #YellowArmy pic.twitter.com/FKjpBdXAF5 — ASM Rugby (@ASMOfficiel) 20 octobre 2018