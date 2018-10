Rare équipe à pouvoir suivre le rythme effréné du Borussia Dortmund de Lucien Favre en tête de la Bundesliga, le Borussia Monchengladbach est le dauphin du club de la Ruhr à la faveur de son large succès signé ce dimanche en clôture de la 9e journée face à Mayence (4-0). Les coéquipiers d'Alassane Pléa ont pu compter à cette occasion sur un triplé de Jonas Hoffman, l'ancien milieu de terrain de... Dortmund, mais aussi sur un Thorgen Hazard (25 ans) lui aussi dans un grand soir, puisque crédit de 2 passes décisives et d'un but servi par Pléa.

Au classement, Gladbach' passe le Werder Brême grâce à une meilleure différence de buts pour pointer donc en deuxième position à 3 points de Dortmund ; le Bayern est 4e à un point.

