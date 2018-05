Samedi, le Bayern Munich a bien négocié son déplacement sur la pelouse du FC Cologne lors de la 33e levée de Bundesliga. S'ils avaient concédé le premier but face à la lanterne rouge du championnat, les tenants du titre ont ensuite inversé la tendance en deuxième période pour aller décrocher un nouveau succès (1-3) pour oublier un peu la désillusion issue de l'élimination face au Real Madrid en Ligue des champions. Et préparer dans les meilleures conditions la finale de la Coupe d'Allemagne contre l'Eintracht Francfort le 19 mai prochain, malgré les absences de Franck Ribéry, Arturo Vidal, Manuel Neuer, Arjen Robben, Jérôme Boateng ou Kingsley Coman.

Robert Lewandowski était lui bien présent et titulaire lors de cette rencontre, en profitant pour inscrire le deuxième but de sa formation, son 29e sur le plan personnel, avant d'être remplacé par Sandro Wagner à la 77e minute. Or ce retour sur le banc de touche, le buteur international polonais ne l'a pas du tout apprécié, refusant de serrer la main de son coach en sortant et ne lui jetant pas même un regard. La raison ? L'ancien joueur du Borussia Dortmund souhaitait pouvoir inscrire sa 30e réalisation de la saison... Cette attitude désobligeante a eu pour effet de provoquer le courroux de Jupp Heynckes, qui n'a pas caché sa colère à l'issue de la rencontre.

"Quand je l'ai sorti, je n'ai pas du tout trouvé ça drôle, a expliqué l'ancien international allemand. Parce que c'est moi le patron, et personne d'autre". Robert Lewandowski avait également eu quelques conflits avec Carlo Ancelotti en fin de saison dernière, reprochant au technicien transalpin de n'avoir pas su le mettre dans les conditions idéales pour remporter le titre de meilleur buteur de Bundesliga. Avec Jupp Heynckes, la donne est vraisemblablement similaire. Sauf que le technicien de 73 ans est un ancien buteur de renom, très prolifique dans les années 60 et 70, accessoirement champion du monde en 1974 et champion d'Europe en 1972. "Je sais que nous, les buteurs, sommes égoïstes et pensons toujours à notre ratio de buts, nous avons parlé et il a compris", a conclu un Heynckes finalement assez compréhensif.

Le résumé de Cologne - Bayern :