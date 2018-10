Löw comprend les débats sur son avenir

Très controversé à la tête de la Mannschaft, régulièrement descendu en flammes par la presse outre-Rhin, Joachim Löw n’a évidemment pas été épargné par les médias allemands ce dimanche, au lendemain du naufrage de son équipe face aux Pays-Bas, dans le cadre de la Ligue des nations (3-0).

"Nous avons énormément tiré au but lors de nos derniers matches, mais c'est un fait, nous ne les mettons pas au fond. Perdre 1-0 aurait été acceptable, mais prendre deux buts en fin de match c'est évidemment un mauvais résultat", concède-t-il dépité, lui qui a été confirmé dans ses fonctions à l’issue d’un Mondial 2018 raté, conclu dès le premier tour.

"Je comprends qu'il y ait un débat (sur son avenir) et on doit faire avec, ajoute-t-il. Dans les deux prochains jours, je vais me concentrer entièrement sur la préparation de l'équipe avant le match à Paris contre la France, et pas sur le débat dans l'opinion publique. Même si ce débat est légitime…"