Kovac n'est pas encore sauvé

Sur ces vingt dernières années, le Bayern Munich n'a laissé échapper le titre national qu'à six reprises... Le Borussia Dortmund, le Werder Brême et le VfB Stuttgart ont réussi à briser la suprématie du club bavarois par intermittences, alors eu égard à la situation actuelle cette saison en Bundesliga, la situation de crise semble compréhensible tant les ambitions sont hautes du côté de l'Allianz Arena. Car en championnat, Franck Ribéry et ses coéquipiers sont distancés de neuf longueurs par le leader du classement, les Borussen de Lucien Favre, la faute notamment à trois résultats négatifs de rang, un revers au Signal Iduna Park (3-2), et deux nuls à domicile, d'abord face à Fribourg (1-1), puis contre le Fortuna Düsseldorf après avoir mené de deux buts (3-3).

C'est donc presque logiquement que le discuté Niko Kovac se retrouve fragilisé. Pourtant, le Bayern a réagi mardi soir, en Ligue des champions, au détriment du Benfica de Lisbonne (5-1). Il fallait au moins ça pour calmer les rumeurs insistantes poussant le successeur de Jupp Heynckes vers la sortie, seulement quatre mois après son arrivée. Mais ce n'est pas encore suffisant, et il faudra confirmer ce regain de forme samedi prochain à Brême, lors de la 13e levée du championnat. Car la pression est toujours bien présente sur les épaules du frère de Robert, anciens joueurs du Bayern tous les deux.

A Brême avec Kovac Hassan Salihamidzic

Ces derniers jours, deux noms sont revenus avec insistance dans la presse locale. Celui de Mark van Bommel notamment, un homme de caractère qui est en poste au PSV Eindhoven depuis l'entame de l'exercice en cours. "C'est agréable de savoir que des gens parlent de cette éventualité, mais je suis actuellement en poste au PSV Eindhoven", a-t-il répondu sur Sky Sports. Et puis il y a le murmure médiatique évoquant un possible recours à Arsène Wenger, libre de tout engagement de la fin du précédent exercice et qui a fait part de sa volonté de retrouver un banc en début d'année prochaine. Mais là encore, le club nie en bloc, par la voix de son directeur sportif.

"Je peux vous assurer à 100% qu'il n"y a eu aucun contact avec Arsène Wenger. Nous irons à Brême avec Niko Kovac en tant qu'entraîneur, et nous y gagnerons", a spécifié Hasan Salihamidzic. Autrement dit, le Croate est parvenu à sauver sa peau pour encore un match au moins, mais la menace est loin d'être écartée...